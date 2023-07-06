«Байер» объявил о переходе Джаки из «Арсенала»
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака перешел в «Байер», сообщает официальный сайт немецкого клуба.
30-летний швейцарец подписал контракт до 2028 года. Он будет выступать за новый клуб под 34-м номером. Ранее сообщалось, что «Байер» заплатит за него 25 миллионов евро.
Джака играл за «Арсенал» с 2016 года. Он провел 297 матчей за «канониров», забил 23 мяча и отдал 29 голевых передач.
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|0
|0
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|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|0
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20
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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|18:30
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Челси – Ливерпуль
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|
МЮ – Вулверхэмптон
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