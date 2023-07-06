«Байер» объявил о переходе Джаки из «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака перешел в «Байер», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

30-летний швейцарец подписал контракт до 2028 года. Он будет выступать за новый клуб под 34-м номером. Ранее сообщалось, что «Байер» заплатит за него 25 миллионов евро.

Джака играл за «Арсенал» с 2016 года. Он провел 297 матчей за «канониров», забил 23 мяча и отдал 29 голевых передач.