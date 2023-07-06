«Милан» близок к соглашению с «Челси» по Пулишичу
«Милан» близок к трансферу полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича, утверждает журналист Антонио Витьелло.
По информации источника, «россонери» рассчитывают завершить сделку в ближайшее время. Ранее из «Челси» в «Милан» перешел Рубен Лофтус-Чик.
Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел за синих 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.
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|0
|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
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|0
|0-0
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17
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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