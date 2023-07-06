«Милан» близок к соглашению с «Челси» по Пулишичу

«Милан» близок к трансферу полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича, утверждает журналист Антонио Витьелло.

По информации источника, «россонери» рассчитывают завершить сделку в ближайшее время. Ранее из «Челси» в «Милан» перешел Рубен Лофтус-Чик.

Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел за синих 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.