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«Милан» близок к соглашению с «Челси» по Пулишичу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Милан» близок к трансферу полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича, утверждает журналист Антонио Витьелло.

По информации источника, «россонери» рассчитывают завершить сделку в ближайшее время. Ранее из «Челси» в «Милан» перешел Рубен Лофтус-Чик.

Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел за синих 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Кристиан Пулишич
Футбол
ФК Милан
ФК Челси
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