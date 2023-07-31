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Сегодня, 19:54

«Бавария» не может договорится с «Тоттенхэмом» о стоимости Кейна

Виталий Косик
Корреспондент
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Гарри Кейн.
Фото Global Look Press

Представители «Тоттенхэма» и «Баварии» обсудили переход форварда «шпор» Гарри Кейна, сообщает Sky Sports.

По информации издания, стороны не могут сойтись в цене английского форварда. Сообщается, что разница в оценке составляет не менее 20 миллионов фунтов стерлингов.

Переговоры между двумя клубами продолжаются, Кейн готов к официальному разговору с «Баварией», если сделка будет согласована.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 90 миллионов евро.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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