«Атлетико» отказался покупать Мак Аллистера за 65 миллионов евро. Хавбек «Брайтона» может перейти в «Ювентус»

«Атлетико» отказался покупать хавбека «Брайтона» Мак Аллистера за 65 миллионов евро

«Атлетико» передумал вести переговоры по полузащитнику «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру, сообщает Todofichajes.

По данным источника, все из-за того, что английский клуб просит за игрока 65 миллионов евро. Впрочем, такую сумму может выплатить «Ювентус».

23-летний хавбек сыграл шесть матчей на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, отметившись результативной передачей в финале против Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

Действующий контракт Мак Аллистера истекает летом 2025 года. В этом сезоне АПЛ полузащитник провел 14 матчей и забил 5 голов.