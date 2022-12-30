Холанн: «Находясь дома, я немного злился из-за того, что пропускаю чемпионат мира»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн высказался о своем отсутствии на ЧМ-2022 в Катаре.

«Находясь дома, я немного злился из-за того, что пропускаю чемпионат мира. Я был кем-то вроде комментатора чемпионата мира в своем собственном доме, где меня никто не слушает. Я зарядился энергией, наблюдая за тем, как другие люди забивают и выигрывают матчи на мировом первенстве. Это будоражило меня, мотивировало и одновременно раздражало. Я стал еще более голоден и серьезно настроен, чем когда-либо», — приводит Independent слова Холанна.

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря. Победу одержала сборная Аргентины, которая в финале турнира обыграла национальную команду Франции.