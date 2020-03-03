«Атлетико» и «Реал» проявляют интерес к форварду «Вулверхэмптона» Хименесу

«Атлетико» и «Реал» интересуются нападающим «Вулверхэмптона» Раулем Хименесом, сообщает Don Balon.

По информации источника, «Королевский клуб» хочет найти форварда, который окажет достойную конкуренцию Кариму Бензема. По мнению руководства «сливочных», Хименес подходит на эту роль. «Атлетико», в свою очередь, заинтересован в том, чтобы дать еще один шанс 28-летнему мексиканцу, который уже выступал за команду в сезоне-2014/15.

В сезоне-2019/20 Хименес забил 22 гола и отдал 10 результативных передач в 42 матчах за «Вулверхэмптон» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 42 миллиона евро.