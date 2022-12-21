«Атлетико» и «Арсенал» интересуются полузащитником «Брайтона» Макаллистером

«Атлетико» и «Арсенал» проявляют интерес к полузащитнику «Брайтона» и сборной Аргентины Алексису Макаллистеру, сообщает AS.

Оба клуба следят за 23-летним футболистом и готовы вступить в переговоры по трансферу.

В сезоне-2022/23 Макаллистер забил 5 голов в 14 матчах за «Брайтон». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.