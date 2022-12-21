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Сегодня, 02:45

Ришарлисону необходимо пройти МРТ для установления серьезности травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил, что нападающему команды Ришарлисону необходимо пройти дополнительное обследование для того, чтобы установить степень серьезности его травмы.

25-летний бразилец получил повреждение подколенного сухожилия в матче за свою сборную против Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4) в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Ришарлисону предстоит МРТ. Через день мы, скорее всего, точно узнаем, сколько ему нужно времени, чтобы восстановиться», — приводит официальный сайт клуба слова Конте.

В сезоне-2022/23 Ришарлисон забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 15 матчах за «Тоттенхэм».

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
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 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
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 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
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 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
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 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
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 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
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 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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