«Астон Вилла» заинтересована в защитнике «Вильярреала» Торресе
«Астон Вилла» претендует на защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, главный тренер английской команды Унаи Эмери хочет видеть в своей команде 26-летнего испанца. Специалист знаком с футболистом по работе в «Вильярреале» в период с июля 2020 года по октябрь 2022 года.
В сезоне-2022/23 Торрес забил 1 гол в 39 матчах, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Ювентус».
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Брайтон – Лутон Таун
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