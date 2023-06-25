«Манчестер Юнайтед» предложил Де Хеа новый контракт с зарплатой почти в два раза ниже нынешней
Стали известны условия нового контракта, который «Манчестер Юнайтед» предложил вратарю Давиду Де Хеа.
По информации Daily Mirror, «красные дьяволы» готовы продлить соглашение с 32-летним испанцем на один год и сократить его зарплату почти в два раза. Если голкипер примет условия клуба, то будет получать 200 тысяч фунтов в неделю. Сейчас футболист зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю.
Де Хеа выступает за «МЮ» с июля 2011 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 61 гол в 58 матчах за команду во всех турнирах, отыграв 25 встреч на ноль.
Нынешний контракт вратаря действует до конца июня 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|00:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|00:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|00:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|00:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
Новости