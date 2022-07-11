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Сегодня, 22:11

Джек Уилшер стал главным тренером команды «Арсенала» до 18 лет

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшер назначен главным тренером юношеской команды «канониров». Он будет работать с игроками в возрасте до 18 лет, сообщает Sky Sports.

Уилшир — воспитанник «Арсенала». За лондонский клуб хавбек дебютировал в сезоне-2008/09 в возрасте 16 лет, проведя за «канониров» в общей сложности 197 матчей.

Также футболист выступал в составе «Болтона», «Борнмута» и «Вест Хэма». За сборную Англии Уилшир провел 34 матча и забил 2 гола.

Прошлый сезон он провел в датском «Орхусе», сыграв в 14 матчах и отметившись одной результативной передачей.

Джек Уилшир
ФК Арсенал (Лондон)
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