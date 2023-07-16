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«Астон Вилла» рассматривает вингера «Ренна» Доку в качестве альтернативы Диаби

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Астон Вилла» рассматривает вингера «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку в качестве запасного варианта.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб включил 21-летнего игрока в список на случай, если сделка по игроку «Байера» Муссе Диаби не состоится.

Приоритетом для «Виллы» остается Диаби, хотя предложение «Байеру» в 35 миллиона евро плюс дополнительные расходы было отклонено. Клуб АПЛ наверняка сделает еще одно предложение.

Доку в сезоне-2022/23 сыграл в составе «Ренна» 35 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Контрак рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ренн
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