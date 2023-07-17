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Сегодня, 00:27

Стала известна сумма трансфера Онана в «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Интера» Андре Онана перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, сегодня вечером были достигнуты окончательные договоренности: итоговая сумма составит 50 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде бонусов. В ближайшие часы Онана вылетит в Манчестер, где пройдет медицинское обследование и присоединится к своему новому клубу.

В минувшем сезоне Онана провел за «Интер» 41 матч и пропустил 36 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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Источник: Альфредо Педулла
Андре Онана
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
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