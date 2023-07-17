Стала известна сумма трансфера Онана в «Манчестер Юнайтед»
Голкипер «Интера» Андре Онана перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Альфредо Педулла.
По данным источника, сегодня вечером были достигнуты окончательные договоренности: итоговая сумма составит 50 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде бонусов. В ближайшие часы Онана вылетит в Манчестер, где пройдет медицинское обследование и присоединится к своему новому клубу.
В минувшем сезоне Онана провел за «Интер» 41 матч и пропустил 36 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Источник: Альфредо Педулла
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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|0
|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
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17
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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