«Астон Вилла» хочет пригласить Эмери на пост главного тренера
«Астон Вилла» ведет работу по приглашению Унаи Эмери на пост главного тренера команды, сообщает журналист Николо Скира.
Эмери сейчас возглавляет испанский «Вильярреал», но английский клуб готов выплатить сумму отступных, которая прописана в контракте Эмери.
Пост главного тренера «Вильярреала» Эмери занимает с июля 2020 года. Действующий контракт 50-летнего тренера с «желтой субмариной» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.
Ранее «Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда с поста главного тренера. Решение было принято после поражения от «Фулхэма» (0:3) в 12-м туре АПЛ.
В этом сезоне «Астон Вилла» набрала 12 очков в 12 матчах и идет на 14-м месте в чемпионате Англии.
42-летний англичанин работал с «Астон Виллой» с ноября 2021 года. Под его руководством команда провела 40 матчей: 13 побед, 8 ничьих и 19 поражений.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25-11
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|8
|2
|1
|36-11
|26
|
3
|Тоттенхэм
|12
|7
|2
|3
|23-14
|23
|
4
|Ньюкасл
|12
|5
|6
|1
|20-10
|21
|
5
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16-11
|21
|
6
|МЮ
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|
7
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|22-22
|18
|
8
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|
9
|Брайтон
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|
10
|Брентфорд
|12
|3
|5
|4
|18-21
|14
|
11
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11-12
|13
|
12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
13
|Кр. Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|
14
|Астон Вилла
|12
|3
|3
|6
|11-16
|12
|
15
|Саутгемптон
|12
|3
|3
|6
|11-19
|12
|
16
|Лестер
|12
|3
|2
|7
|21-24
|11
|
17
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
18
|Лидс
|11
|2
|3
|6
|13-18
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|5-18
|9
|
20
|Нот. Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|22.10
|14:30
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|3 : 0
|22.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|3 : 1
|22.10
|19:30
|
Челси – МЮ
|1 : 1
|23.10
|16:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|4 : 0
|23.10
|16:00
|
Лидс – Фулхэм
|2 : 3
|23.10
|16:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|1 : 1
|23.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|0 : 4
|23.10
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|1 : 2
|24.10
|22:00
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Алекс Ивоби
Эвертон
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|9
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1