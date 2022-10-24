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Сегодня, 18:07

Кэррик назначен главным тренером «Мидлсбро». Его помощником будет Вудгейт

Иван Шитик
Корреспондент
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Майкл Кэррик.
Фото ФК «Мидлсбро».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Кэррик стал новым главным тренером «Мидлсбро», сообщает официальный сайт клуба.

41-летний специалист сменил на этом посту Криса Уайлдера, который был уволен в начале месяца. Кэррик заключил контракт с «Мидлсбро» до 2025 года.

Помощником Кэррика станет известный в прошлом защитник «Реала» и сборной Англии Джонатан Вудгейт.

После завершения карьеры Кэррик входил в тренерский штаб «МЮ», а в в ноябре-декабре 2021 года являлся исполняющим обязанности главного тренера.

«Мидлсбро» занимает 21-е место в таблице чемпионшипа после 16 матчей.

Майкл Кэррик
ФК Мидлсбро
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 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
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 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
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 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
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 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
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 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
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 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
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 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
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Нот. Форест – Ливерпуль
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Эвертон – Кр. Пэлас
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Ман. Сити – Брайтон
 3 : 1
22.10 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 4 : 0
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 2 : 3
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 1
23.10 16:00
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

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И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

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Эмерсон Роял

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