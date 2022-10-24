«Манчестер Юнайтед» не собирается расторгать контракт с Криштиану Роналду. Клуб не хочет выплачивать компенсацию

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово бесплатно отпустить нападающего Криштиану Роналду в другую команду, сообщает The Athletic.

При этом «МЮ» не планирует расторгать контракт 37-летнего нападающего с выплатой неустойки.

Португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. Его контракт с английской командой рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Роналду покинул скамейку запасных до финального свистка матча с «Тоттенхэмом» (2:0) в 12-м туре АПЛ, а затем уехал со стадиона. После игры португалец был отстранен от тренировок с основой и оштрафован на 900 тысяч евро (двухнедельный оклад).