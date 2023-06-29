«Астон Вилла» близка к покупке Пау Торреса

«Астон Вилла» близка к приобретению центрального защитника «Вильярреала» Пау Торреса, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры находятся на завершающей стадии. «Астон Вилла» купит футболиста примерно за 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 26-летний испанец забил 1 гол в 39 матчах, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Ювентус» и «Бавария».