«Астон Вилла» близка к покупке Пау Торреса
«Астон Вилла» близка к приобретению центрального защитника «Вильярреала» Пау Торреса, пишет журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, переговоры находятся на завершающей стадии. «Астон Вилла» купит футболиста примерно за 35 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 26-летний испанец забил 1 гол в 39 матчах, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Ювентус» и «Бавария».
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|0-0
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16
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|0
|0-0
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|0
|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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