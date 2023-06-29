Почеттино воодушевлен скорой работой с Галлахером

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино видит потенциал в полузащитнике Коноре Галлахере, сообщает Мэтт Лоу. Тренерский штаб аргентинца воодушевлен скорой работой с хавбеком.

По данным источника, футболист может покинуть «Челси» этим летом, если за него предложат хорошие деньги. Англичанином активно интересовался «Ньюкасл».

В минувшем сезоне АПЛ 23-летний футболист отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей в 35 матчах.