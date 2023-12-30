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Сегодня, 20:05

«Астон Вилла» победила «Бернли», играя с 56-й минуты в большинстве

Алина Савинова
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Игроки «Астон Виллы» и «Бернли».
Фото Reuters

«Астон Вилла» дома обыграла «Бернли» в матче 20-го тура АПЛ — 3:2.

У хозяев в первом тайме по голу забили Леон Бэйли и Мусса Диаби. За гостей забитыми мячами отметились Зеки Амдуни (30-я минута) и Лайл Фостер (72-я). На 56-й минуте матча полузащитник бордовых Сандер Берг получил вторую желтую карточку за грубый фол и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

В концовке встречи полузащитник хозяев Дуглас Луис реализовал пенальти и вывел «Астон Виллу» вперед.

После этой игры «Астон Вилла» вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 42 очка. «Бернли» с 11 баллами идет на 19-й позиции.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:2
Бернли

В другом матче дня «Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» — 3:0. Голы в этой встрече забили Макс Килман, Матеус Кунья и Крэйг Доусон.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
3:0
Эвертон

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Бернли
0
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«Манчестер Сити» победил «Шеффилд» и поднялся на третье место в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 19 12 4 3 36-18 40
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 39-28 36
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
14
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
15
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 2 : 3
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 3 : 2
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 3 : 1
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 3 : 0
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
 - : -
31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
31.12 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 - : -
1.01 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
2.01 22:30
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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Родри

Манчестер Сити

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