«Астон Вилла» победила «Бернли», играя с 56-й минуты в большинстве

«Астон Вилла» дома обыграла «Бернли» в матче 20-го тура АПЛ — 3:2.

У хозяев в первом тайме по голу забили Леон Бэйли и Мусса Диаби. За гостей забитыми мячами отметились Зеки Амдуни (30-я минута) и Лайл Фостер (72-я). На 56-й минуте матча полузащитник бордовых Сандер Берг получил вторую желтую карточку за грубый фол и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

В концовке встречи полузащитник хозяев Дуглас Луис реализовал пенальти и вывел «Астон Виллу» вперед.

После этой игры «Астон Вилла» вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 42 очка. «Бернли» с 11 баллами идет на 19-й позиции.

В другом матче дня «Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» — 3:0. Голы в этой встрече забили Макс Килман, Матеус Кунья и Крэйг Доусон.