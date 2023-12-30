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Сегодня, 19:58

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд» и поднялся на третье место в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» — 2:0.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома обыграл «Шеффилд» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

Голы в игре забили Родри (14-я минута) и Хулиан Альварес (61-я).

«Манчестер Сити» набрал 40 очков в 19 матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. На второй строчке находится «Астон Вилла» (42). «Шеффилд» идет на 20-м месте (9 баллов).

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:0
Шеффилд Юнайтед

В другом матче «Кристал Пэлас» победил «Брентфорд» со счетом 3:1. Голы у победителей забили Майкл Олисе (14-я и 58-я) и Эбере Эзе (39-я). За гостей отличился Кин Льюис-Поттер на 2-й минуте матча.

«Кристал Пэлас» (21 очко) занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брентфорд» — 15-й (19 баллов).

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
3:1
Брентфорд
Источник: Таблица АПЛ
ФК Брентфорд
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
ФК Шеффилд Юнайтед
1
0
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«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Астон Вилла» победила «Бернли», играя с 56-й минуты в большинстве
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 19 12 4 3 36-18 40
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 39-28 36
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
14
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
15
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 2 : 3
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 3 : 2
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 3 : 1
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 3 : 0
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
 - : -
31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
31.12 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 - : -
1.01 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
2.01 22:30
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 16 1 6
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