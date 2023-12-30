Гвардиола: «Манчестер Сити» не на вершине, «Ливерпуль» лучше. Но мы все еще в гонке»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Шеффилдом» в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:0).

«Мы сыграли так, как должны играть. Нелегко атаковать команду, которая обороняется достаточно глубоко. Защита компактная, и нам пришлось делать навесы, но без Холанна это непросто. Нам пришлось находить небольшие свободные зоны», — отметил Гвардиола.

Также он высказался о чемпионской гонке в АПЛ в этом сезоне.

«Чемпионская гонка очень напряженная. Мы не на вершине, «Ливерпуль» лучше. У нас были травмы и некоторые проблемы, но мы завоевывали важные трофеи, у нас высокий уровень, так что считаю, что мы все еще в гонке», — добавил тренер.

«Манчестер Сити» набрал 40 очков в 19 матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Гвардиолы сыграет против «Ньюкасла». Матч пройдет 13 января и начнется в 20.30 по московскому времени.