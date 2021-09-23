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Артета восхищен посещаемостью Кубка английской лиги

06:44
Микель Артета. Фото Twitter
Микель Артета. Фото Twitter
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Уимблдоном» (3:0) в 1/16 финала Кубка английской лиги отметил посещаемость матча.

«Видеть 50 тысяч болельщиков на стадионе на матча Кубка английской лиги в среду вечером — это нечто особенное. Такое случается не часто», — цитирует пресс-служба клуба Артету.

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Лидсом».

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Евгений Козинов все материалы автора

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