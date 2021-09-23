Артета восхищен посещаемостью Кубка английской лиги

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Уимблдоном» (3:0) в 1/16 финала Кубка английской лиги отметил посещаемость матча.

«Видеть 50 тысяч болельщиков на стадионе на матча Кубка английской лиги в среду вечером — это нечто особенное. Такое случается не часто», — цитирует пресс-служба клуба Артету.

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Лидсом».