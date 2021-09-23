Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Тухель поддержал Вернера, прервавшего голевую засуху

07:20
Теги:

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча против «Астон Виллы» в Кубке английской лиги поддержал нападающего Тимо Вернера. Немец прервал голевую засуху, а «синие» победили в серии пенальти — 4:3.

«Наша задача — создавать для него голевые ситуации, и в них уже все зависит от него. Для форварда нет лучшего ощущения, чем забитые голы.

Следующий раунд? Нам вновь будет противостоять соперник из премьер-лиги («Лидс»), и это, безусловно, будет непросто", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/09/22/tuchel-pleased-with-entertaining-cup-tie-and-werner-goal

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
Усик — Джошуа: дата боя и где смотреть прямую трансляцию бесплатно
Капризов отрезал пути к отступлению. Теперь он обязан играть как суперзвезда в каждом матче
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд