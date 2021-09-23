Тухель поддержал Вернера, прервавшего голевую засуху

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча против «Астон Виллы» в Кубке английской лиги поддержал нападающего Тимо Вернера. Немец прервал голевую засуху, а «синие» победили в серии пенальти — 4:3.

«Наша задача — создавать для него голевые ситуации, и в них уже все зависит от него. Для форварда нет лучшего ощущения, чем забитые голы.

Следующий раунд? Нам вновь будет противостоять соперник из премьер-лиги («Лидс»), и это, безусловно, будет непросто", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.