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Тухель назвал увлекательным матч «Челси» против «Астон Виллы»

05:50
Томас Тухель. Фото Instagram
Томас Тухель. Фото Instagram
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал увлекательным матч против «Астон Виллы» в Кубке английской лиги. «Синие» победили в серии пенальти — 4:3.

«Это был хороший энергичный матч, в котором обе команды приложили все силы для победы и имели отличные шансы. «Астон Вилла», как и 10 дней назад, сыграла великолепно, но и мы справились наилучшим образом. Это был увлекательный матч для зрителей. Прежде всего, мы играем ради болельщиков. Я рад, что нам удалось победить. Это был очень непростой матч, в котором мы смогли дать игровую практику целому ряду футболистов.

Мы произвели много изменений, и команда никогда не выходила на поле в таком сочетании. В таких условиях требуется определенное время на адаптацию на поле. Нам важно было не ожидать слишком многого в вопросах креативности. Мы рассчитывали увидеть максимально энергичный футбол в исполнении команды, и мы увидели это. С каждой минутой мы набираем уверенность в своих силах", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/09/22/tuchel-pleased-with-entertaining-cup-tie-and-werner-goal

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Евгений Козинов все материалы автора

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