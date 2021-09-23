Тухель назвал увлекательным матч «Челси» против «Астон Виллы»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал увлекательным матч против «Астон Виллы» в Кубке английской лиги. «Синие» победили в серии пенальти — 4:3.

«Это был хороший энергичный матч, в котором обе команды приложили все силы для победы и имели отличные шансы. «Астон Вилла», как и 10 дней назад, сыграла великолепно, но и мы справились наилучшим образом. Это был увлекательный матч для зрителей. Прежде всего, мы играем ради болельщиков. Я рад, что нам удалось победить. Это был очень непростой матч, в котором мы смогли дать игровую практику целому ряду футболистов.

Мы произвели много изменений, и команда никогда не выходила на поле в таком сочетании. В таких условиях требуется определенное время на адаптацию на поле. Нам важно было не ожидать слишком многого в вопросах креативности. Мы рассчитывали увидеть максимально энергичный футбол в исполнении команды, и мы увидели это. С каждой минутой мы набираем уверенность в своих силах", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.