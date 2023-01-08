Артета считает, что «Арсенал» должен быть в первую очередь привлекательным для новичков

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о возможных трансферах команды этой зимой.

«Клуб должен быть привлекательным для новых игроков. В конце концов футболисты сами решают, где они хотят играть, и если они хотят играть за «Арсенал», то это здорово», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.