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«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Шеффилда»

11:47
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«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Шеффилд Юнайтед» Сандером Берге, сообщает Daily Express.

По информации источника, оба лондонских клуба попытаются подписать 23-летнего норвежца в летнее трансферное окно. Сообщается, что трансфер футболиста может обойтись в сумму около 22 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Берге провел 14 матчей за «Шеффилд», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16,2 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1408659/Arsenal-transfer-news-Tottenham-receive-Sheffield-United-asking-price-Sander-Berge

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