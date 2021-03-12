«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Шеффилда»

«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Шеффилд Юнайтед» Сандером Берге, сообщает Daily Express.

По информации источника, оба лондонских клуба попытаются подписать 23-летнего норвежца в летнее трансферное окно. Сообщается, что трансфер футболиста может обойтись в сумму около 22 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Берге провел 14 матчей за «Шеффилд», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16,2 миллиона фунтов.