Артета рассказал о будущем Салиба в «Арсенале»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением по поводу контракта защитника Вильяма Салибы, срок которого истекает летом 2024 года.
«Мы хотим сохранить свои лучшие таланты, мы пытаемся это сделать. На это нужно время. В переговоры вовлечено много людей. Я думаю, что цель у всех одна — продлить контракт. Надеюсь, что очень скоро нам удастся найти решение», — сказал Артета на пресс-конференции.
На данный момент футболист восстанавливается от травмы спины. В этом сезоне 22-летний француз провел 27 матчей в АПЛ, отметившись 2 голами и 1 ассистом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|
2
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|
3
|Ньюкасл
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|
4
|МЮ
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|
5
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|
6
|Брайтон
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|
7
|Тоттенхэм
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|
8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|
9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|
10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|
11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|
14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|
15
|Вест Хэм
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|
16
|Нот. Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|
17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|
18
|Лидс
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|
19
|Лестер
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|
20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|20.05
|14:30
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|- : -
|20.05
|17:00
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|20.05
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|20.05
|17:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|20.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Эвертон
|- : -
|20.05
|19:30
|
Нот. Форест – Арсенал
|- : -
|21.05
|15:30
|
Вест Хэм – Лидс
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|21.05
|18:00
|
Ман. Сити – Челси
|- : -
|22.05
|22:00
|
Ньюкасл – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|27
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Рияд Махрез
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|25
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|34
|1
|10
|
|
Хуниор Фирпо
Лидс
|18
|1
|6