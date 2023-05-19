Линделеф: «Нам будет не хватать Джонса в раздевалке»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф высказался об уходе своего одноклубника Фила Джоунса из команды.

Сегодня, 19 мая, пресс-служба «красных дьяволов» объявила об уходе игрока по истечении контракта.

«У меня есть много совместных воспоминаний с Филом Джоунсом. Нам будет не хватать его в раздевалке. Ему пришлось справляться с травмами, но он все равно сохранял позитивный настрой», — приводит слова Линделефа пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

31-летний Джоунс перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году.

Всего англичанин провел за «красных дьяволов» 229 матчей, забив 9 голов.