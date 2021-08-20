Артета — о Рамсдейле: «Нам нужен был вратарь, мы сочли Аарона идеальным вариантом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход голкипера Аарона Рамсдейла.
«В этом клубе иметь двух отличных вратарей — обычное дело. Ничего нового. У нас два разных профиля, оба голкипера на разных этапах карьеры.
Аарон очень талантливый молодой вратарь с уже большим опытом. Он игрок сборной Англии и собирается привнести конкуренцию. Это то, чего мы и хотим — создавать конкуренцию, здоровую и качественную конкуренцию на каждой позиции.
Нам нужен был вратарь, мы сочли Аарона идеальным вариантом», — приводит слова Артеты Arseblog.
Рамсдейл перешел в «Арсенал» из «Шеффилда». Условия сделки не разглашаются. По данным The Athletic, соглашение рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://arseblog.news/2021/08/arteta-ramsdale-brings-healthy-competition/
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