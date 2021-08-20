Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход голкипера Аарона Рамсдейла.

«В этом клубе иметь двух отличных вратарей — обычное дело. Ничего нового. У нас два разных профиля, оба голкипера на разных этапах карьеры.

Аарон очень талантливый молодой вратарь с уже большим опытом. Он игрок сборной Англии и собирается привнести конкуренцию. Это то, чего мы и хотим — создавать конкуренцию, здоровую и качественную конкуренцию на каждой позиции.

Нам нужен был вратарь, мы сочли Аарона идеальным вариантом», — приводит слова Артеты Arseblog.

Рамсдейл перешел в «Арсенал» из «Шеффилда». Условия сделки не разглашаются. По данным The Athletic, соглашение рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на год.