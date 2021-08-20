Сульшер: «В Варане есть все то, что ты хочешь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о переходе защитника Рафаэля Варана.

«Не секрет, что мы были близки к его подписанию, когда он переходил в «Реал"10 лет назад. Мы испытывали к нему чувства много лет. Все в нем классно. Он быстр, силен, хорош в воздухе. Он может играть обеими ногами. Короткий ответ: все в нем — это то, что ты хочешь», — приводит слова Сульшера BBC Sport.

Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала», где выступал с июля 2011 года. Француз будет выступать за «МЮ» под номером 19.