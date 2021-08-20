Сульшер: «В Варане есть все то, что ты хочешь»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о переходе защитника Рафаэля Варана.
«Не секрет, что мы были близки к его подписанию, когда он переходил в «Реал"10 лет назад. Мы испытывали к нему чувства много лет. Все в нем классно. Он быстр, силен, хорош в воздухе. Он может играть обеими ногами. Короткий ответ: все в нем — это то, что ты хочешь», — приводит слова Сульшера BBC Sport.
Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала», где выступал с июля 2011 года. Француз будет выступать за «МЮ» под номером 19.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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