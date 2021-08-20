Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Рамсдейл перешел в «Арсенал»
«Арсенал» объявил о переходе голкипера Аарона Рамсдейла. Ранее он выступал за «Шеффилд Юнайтед».
Welcome to The Arsenal, @AaronRamsdale98 ??— Arsenal (@Arsenal) August 20, 2021
Указано, что футболист подписал долгосрочный контракт. Условия сделки не разглашаются. По данным The Athletic, соглашение рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на год.
23-летний футболист в прошлом сезоне провел 42 матча за «Шеффилд Юнайтед», пропустил 68 мячей и 6 раз отыграл на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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