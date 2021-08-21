«Ливерпуль» ведет переговоры о продлении контракта с Салахом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что клуб ведет переговоры с нападающим Мохамедом Салахом о продлении контракта. Нынешнее соглашение с 29-летним египтянином рассчитано еще на два года.

«Да, я участвую практически во всем в клубе. Может быть, какие-то переговоры и пройдут без меня, это возможно, но помимо этого я знаю обо всем. Мо, очевидно, переживает очень хороший момент с точки зрения футбола, с точки зрения настроения, то, как он ведет себя с первого дня, когда вернулся, абсолютно великолепно. Итак, мы все профессионалы, переговоры есть переговоры, и когда будет решение, мы сообщим», — цитирует Liverpool Echo Клоппа.

В этом сезоне Салах забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в матче 1-го тура АПЛ против «Норвича».