«Ливерпуль» ведет переговоры о продлении контракта с Салахом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что клуб ведет переговоры с нападающим Мохамедом Салахом о продлении контракта. Нынешнее соглашение с 29-летним египтянином рассчитано еще на два года.
«Да, я участвую практически во всем в клубе. Может быть, какие-то переговоры и пройдут без меня, это возможно, но помимо этого я знаю обо всем. Мо, очевидно, переживает очень хороший момент с точки зрения футбола, с точки зрения настроения, то, как он ведет себя с первого дня, когда вернулся, абсолютно великолепно. Итак, мы все профессионалы, переговоры есть переговоры, и когда будет решение, мы сообщим», — цитирует Liverpool Echo Клоппа.
В этом сезоне Салах забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в матче 1-го тура АПЛ против «Норвича».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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