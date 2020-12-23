Артета: «Арсеналу» нужно перевернуть игру"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о положении команды после поражения от «Манчестер Сити» (1:4) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

«Нужно перевернуть игру, иначе у нас будут большие проблемы. Сейчас наступает момент, который определит развитие сезона для нас. По игре с «Манчестер Сити» видно, что у нас есть бойцы, а в такие моменты они нужны», — приводит Goal слова Артеты.

«Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ после 14 туров, на счету «канониров» 14 очков. Команда Артеты потерпела 8 поражений при 4 победах и 2 ничьих.