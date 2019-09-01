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«Арсенал» — «Тоттенхэм»: составы на дерби Северного Лондона

18:01

Стали известны составы «Арсенала» и «Тоттенхэма» на матч 4-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал»: Лено — Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац — Торрейра, Джака, Гендузи — Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные — Мартинес, Чемберс, Мхитарян, Себальос, Езил, Уиллок, Нелсон.

«Тоттенхэм»: Ллорис — Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз — Эриксен, Сиссоко, Уинкс, Сон Хын Мин — Ламела, Кейн.

Запасные — Гассанига, Орье, Дэйвис, Ло Сельсо, Алли, Скипп, Моура.

Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» начнется в 18.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию

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