«Арсенал» проявляет интерес к Тилемансу

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может перейти в «Арсенал».

Как сообщает Goal, главный тренер лондонского клуба Микель Артета стремится укрепить свои ряды полузащитников до закрытия трансферного окна. Первые переговоры с агентом 24-летнего игрока уже были проведены.

Ранее главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс допустил, что Тилеманс может покинуть команду.

Тилеманс выступает за «Лестер» с июля 2019 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 55 миллионов евро, контракт игрока с «Лестером» действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 бельгиец провел 23 матча за «лис», на его счету 6 голов и 3 результативные передачи.