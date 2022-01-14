Роджерс допустил, что Тилеманс может покинуть «Лестер»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс допустил, что полузащитник Юри Тилеманс может покинуть команду.

«Сейчас Юри в таком возрасте и на той стадии контракта, когда он может рассматривать любые варианты. Я бы хотел, чтобы он остался в «Лестере», но я понимаю, что карьера футболиста очень короткая. Футболисты амбициозны, они ищут для себя вызовы и иногда хотят попробовать себя в новых условиях. Я могу лишь волноваться о том, чтобы помогать Тилемансу продолжать прогрессировать. В любом случае мы всегда ищем футболистов, которые подходят нашему стилю работы, так происходит с каждой позицией. Если мы кого-то потеряем, то должны быть готовы заменить его», — приводит Sky Sports слова Роджерса.

Тилеманс выступает за «Лестер» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 бельгиец провел 23 матча за «лис», на его счету 6 голов и 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 55 миллионов евро, контракт игрока с «Лестером» действует до конца июня 2023 года.