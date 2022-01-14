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Сегодня, 08:14

Роджерс допустил, что Тилеманс может покинуть «Лестер»

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс допустил, что полузащитник Юри Тилеманс может покинуть команду.

«Сейчас Юри в таком возрасте и на той стадии контракта, когда он может рассматривать любые варианты. Я бы хотел, чтобы он остался в «Лестере», но я понимаю, что карьера футболиста очень короткая. Футболисты амбициозны, они ищут для себя вызовы и иногда хотят попробовать себя в новых условиях. Я могу лишь волноваться о том, чтобы помогать Тилемансу продолжать прогрессировать. В любом случае мы всегда ищем футболистов, которые подходят нашему стилю работы, так происходит с каждой позицией. Если мы кого-то потеряем, то должны быть готовы заменить его», — приводит Sky Sports слова Роджерса.

Тилеманс выступает за «Лестер» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 бельгиец провел 23 матча за «лис», на его счету 6 голов и 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 55 миллионов евро, контракт игрока с «Лестером» действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11712/12515420/youri-tielemans-leicester-boss-brendan-rodgers-cannot-guarantee-midfielder-will-stay-at-club
Юри Тилеманс
Футбол
ФК Лестер
Брендан Роджерс
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3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
8
 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
9
 Брайтон 19 6 9 4 20-20 27
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Саутгемптон 20 5 9 6 24-30 24
12
 Брентфорд 20 6 5 9 24-30 23
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 Кр. Пэлас 20 5 8 7 29-30 23
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 Астон Вилла 19 7 1 11 25-30 22
15
 Эвертон 18 5 4 9 23-32 19
16
 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
17
 Уотфорд 18 4 1 13 22-36 13
18
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
19
 Ньюкасл 19 1 8 10 19-42 11
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 Норвич 20 2 4 14 8-44 10
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1.01 15:30
Арсенал – Ман. Сити
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 0 : 1
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Брентфорд – Астон Вилла
 2 : 1
2.01 17:00
Лидс – Бернли
 3 : 1
2.01 17:00
Эвертон – Брайтон
 2 : 3
2.01 19:30
Челси – Ливерпуль
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

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 9
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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 17 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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