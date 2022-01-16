Клопп: «Хочу, чтобы кто-то из игроков «Ливерпуля» стал победителем Кубка африканских наций»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал участие игроков мерсисайдцев в Кубке африканских наций.
«Хочу, чтобы кто-то из наших игроков прошел весь путь на Кубке африканских наций и стал победителем турнира. Я знаю, что это значит для них. Надеюсь, они наслаждаются каждой секундой, проведенной на этом турнире. Мы вынуждены играть пока без них, но это. Хороший шанс для других футболистов проявить себя. Вот как мы это видим», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Сегодня, 16 января, «Ливерпуль» проведет матч 22-го АПЛ с «Брентфордом». Начало игры — в 17.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|22
|18
|2
|2
|54-13
|56
|
2
|Челси
|22
|12
|7
|3
|45-17
|43
|
3
|Ливерпуль
|20
|12
|6
|2
|52-18
|42
|
4
|Вест Хэм
|21
|11
|4
|6
|39-27
|37
|
5
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
6
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|23-20
|33
|
7
|МЮ
|20
|9
|5
|6
|32-29
|32
|
8
|Вулверхэмптон
|20
|9
|4
|7
|17-15
|31
|
9
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|21-21
|28
|
10
|Лестер
|18
|7
|4
|7
|31-33
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
12
|Саутгемптон
|21
|5
|9
|7
|25-33
|24
|
13
|Астон Вилла
|20
|7
|2
|11
|27-32
|23
|
14
|Брентфорд
|20
|6
|5
|9
|24-30
|23
|
15
|Эвертон
|19
|5
|4
|10
|24-34
|19
|
16
|Лидс
|19
|4
|7
|8
|21-37
|19
|
17
|Уотфорд
|19
|4
|2
|13
|23-37
|14
|
18
|Норвич
|21
|3
|4
|14
|10-45
|13
|
19
|Ньюкасл
|20
|1
|9
|10
|20-43
|12
|
20
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
|14.01
|23:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 1
|15.01
|15:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 0
|15.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|3 : 1
|15.01
|18:00
|
Норвич – Эвертон
|2 : 1
|15.01
|18:00
|
Ньюкасл – Уотфорд
|1 : 1
|15.01
|20:30
|
Астон Вилла – МЮ
|2 : 2
|16.01
|17:00
|
Вест Хэм – Лидс
|- : -
|16.01
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|31.05
|00:00
|
Бернли – Лестер
|- : -
|31.05
|00:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|18
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4