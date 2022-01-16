Клопп: «Хочу, чтобы кто-то из игроков «Ливерпуля» стал победителем Кубка африканских наций»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал участие игроков мерсисайдцев в Кубке африканских наций.

«Хочу, чтобы кто-то из наших игроков прошел весь путь на Кубке африканских наций и стал победителем турнира. Я знаю, что это значит для них. Надеюсь, они наслаждаются каждой секундой, проведенной на этом турнире. Мы вынуждены играть пока без них, но это. Хороший шанс для других футболистов проявить себя. Вот как мы это видим», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Сегодня, 16 января, «Ливерпуль» проведет матч 22-го АПЛ с «Брентфордом». Начало игры — в 17.00 (мск).