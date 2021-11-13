«Валенсия» интересуется Адамой Траоре
«Валенсия» интересуется нападающим «Вулверхэмптона» Адамой Траоре, сообщает The Sun.
По информации источника, английский клуб хочет продлить контракт с 25-летним испанцем, однако сам футболист не спешит соглашаться на предложение «волков». Сообщается, что «Валенсия» следит за игроком и может подписать его в зимнее трансферное окно.
В сезоне-2021/22 Траоре принял участие в 12 матчах «Вулверхэмптона» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16712295/wolves-transfer-valencia-adama-traore/?utm_medium=Social&utm_campaign=sunfootballtwitter&utm_source=Twitter#Echobox=1636714188
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