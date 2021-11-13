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«Валенсия» интересуется Адамой Траоре

09:36
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«Валенсия» интересуется нападающим «Вулверхэмптона» Адамой Траоре, сообщает The Sun.

По информации источника, английский клуб хочет продлить контракт с 25-летним испанцем, однако сам футболист не спешит соглашаться на предложение «волков». Сообщается, что «Валенсия» следит за игроком и может подписать его в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Траоре принял участие в 12 матчах «Вулверхэмптона» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C
12 нояб, 22:45. Olimpico (Рим)
Италия 2:1 Бельгия
Италия 1:2 Испания
Италия 5:0 Литва
Швейцария 0:0 Италия
Италия 1:1 Болгария
Италия
36` Ди Лоренцо
1-й матч 0 : 0
1:1
1-й тайм 1:1
Матч завершен
Швейцария
11` Видмер
Литва 0:4 Швейцария
Швейцария 2:0 Северная Ирландия
Северная Ирландия 0:0 Швейцария
Швейцария 0:0 Италия
Швейцария 2:1 Греция
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Голы
Видмер, 11 (0:1), Ди Лоренцо, 36 (1:1)
Италия
Доннарумма Ди Лоренцо Эмерсон (Калабрия, 80 ) Ачерби Бонуччи Локателли (Тонали, 58 ) Жоржиньо Кьеза Барелла (Кристанте, 69 ) Белотти (Берарди, 58 ) Инсинье (Распадори, 79 )
Швейцария
Зоммер Видмер Аканджи Родригес (Гарсия, 69) Шер Закария Фройлер Окафор (Фрай, 79) Штеффен (Имери, 69) Варгас (Зекири, 86) Шакири (Соу, 79)
Предупреждения
Кьеза 43, Инсинье 47  -  Шер 77, Аканджи 81, Гарсия 89
Судьи
Энтони Тэйлор

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/16712295/wolves-transfer-valencia-adama-traore/?utm_medium=Social&utm_campaign=sunfootballtwitter&utm_source=Twitter#Echobox=1636714188

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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