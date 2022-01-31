«Арсенал» назвал условия возможного перехода Обамеянга в «Барселону»

«Арсенал» проинформировал нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, на каких условиях он может перейти в «Барселону». Лондонский клуб готов отдать футболиста в аренду, но только в том случае, если каталонцы возьмут на себя всю зарплату игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Канониры» не собираются брать на себя даже часть зарплаты габонца.

Ранее Обамеянг улетел в Испанию, хотя сделка еще не была завершена. Это вызвало крайнее недовольство руководства английского клуба.

32-летний Обамеянг не играл за лондонскую команду с декабря. Тогда же габонец лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.