Мэйсон Гринвуд остается в полиции под арестом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд остается под арестом, сообщает BBC.

Полиции потребовалось больше времени для допроса англичанина, которого 30 января арестовали по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений.

Тем временем, «Манчестер Юнайтед» удалил все продукты, связанные с Мэйсоном Гринвудом, со своего сайта и интернет-магазина.

Ранее подруга Гринвуда модель Харриет Робсон в сторис в Instagram разместила фотографии с разбитой губой, синяками на руках и ногах. Она говорит, что травмы ей нанес игрок.