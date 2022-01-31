Форвард «Реймса» Экитике не захотел переходить в «Ньюкасл»

Нападающий «Реймса» Юго Экитике отказался переходить в «Ньюкасл», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника,игрок решил остаться во французской команде до конца сезона. Изначально клубы достигли соглашения по трансферу игрока за 25 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

В сезоне-2021/22 Экитике провел 19 матчей за «Реймс», на его счету 8 голов и 3 результативных передачи.