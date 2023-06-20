«Арсенал» начал переговоры с «Саутгемптоном» о трансфере полузащитника Лавии

«Арсенал» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Саутгемптона» Ромео Лавии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «оружейники» продвигаются в переговорах по подписанию игрока. Переговоры ведутся с «Саутгемптоном» и окружением полузащитника, официального предложения пока нет. «Саутгемптон» надеется получить рекордную сумму за игрока U21.

Ранее сообщалось, что «Челси» прилагает все усилия, чтобы подписать бельгийского футболиста.

В сезоне-2022/23 Лавия провел 35 матчей за «святых», забил 1 гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.