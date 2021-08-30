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«Арсенал» нацелился на Гимарайнша

18:29

Полузащитник «Лиона» Бруну Гимарайнш подтвердил, что «Арсенал» интересуется трансфером футболиста, сообщает Mirror со ссылкой на Globo.

По словам бразильца, руководство «канониров» обратились к его агенту с предложением о переходе в «Арсенал». Гимарайнш ответил на предложение, сказав, что он хочет играть в АПЛ.

23-летний футболист в текущем сезоне французской лиги 1 провел три матча, получив одну желтую карточку.

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