«Арсенал» нацелился на Гимарайнша
18:29
Полузащитник «Лиона» Бруну Гимарайнш подтвердил, что «Арсенал» интересуется трансфером футболиста, сообщает Mirror со ссылкой на Globo.
По словам бразильца, руководство «канониров» обратились к его агенту с предложением о переходе в «Арсенал». Гимарайнш ответил на предложение, сказав, что он хочет играть в АПЛ.
23-летний футболист в текущем сезоне французской лиги 1 провел три матча, получив одну желтую карточку.
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