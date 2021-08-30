«Челси» отдал Бакаойко в аренду «Милану» на два сезона
18:41
Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко вернулся в «Милан». Лондонский клуб отдал 27-летнего француза в аренду на два года, сообщает сайт команды.
Ранее появилась информация, что «Милан» арендует игрока на два года с правом выкупа за 15 миллионов евро. Также Бакайоко продлит контракт с «Челси» до 2024 года.
Француз в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Наполи». Он провел 44 матча за команду и забил два мяча при двух голевых передачах.
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