Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» отдал Бакаойко в аренду «Милану» на два сезона

18:41
Темуе Бакайоко. Фото Instagram
Темуе Бакайоко. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко вернулся в «Милан». Лондонский клуб отдал 27-летнего француза в аренду на два года, сообщает сайт команды.

Ранее появилась информация, что «Милан» арендует игрока на два года с правом выкупа за 15 миллионов евро. Также Бакайоко продлит контракт с «Челси» до 2024 года.

Француз в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Наполи». Он провел 44 матча за команду и забил два мяча при двух голевых передачах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Момент массового ДТП на мосту в Тюмени попал на видео
В Китае назвали блюдо, отражающее "дерзость и отвагу русского народа"
Украинцев назвали «божией нацией»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд