Полузащитник «Арсенала» Энсли Мэйтланд-Найлс обратился к руководству клуба с просьбой позволить ему уйти.

«Все, чего я хочу — перейти туда, где я буду нужным и смогу играть», — написал футболист на своей странице в Instagram, обращаясь к руководству клуба.

Пост игрока «Арсенала» в Instagram. Фото Instagram

Мэйтланд-Найлс является воспитанником «Арсенала». В текущем сезоне АПЛ 24-летний хавбек провел на поле только 19 минут.

Ранее появилась информация, что на игрока претендует «Эвертон».