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Полузащитник «Арсенала»: «Все, чего я хочу — перейти туда, где я буду нужным»

18:26
Энсли Мэйтланд-Найлс. Фото Instagram Пост игрока «Арсенала» в Instagram. Фото Instagram
Энсли Мэйтланд-Найлс. Фото Instagram
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Полузащитник «Арсенала» Энсли Мэйтланд-Найлс обратился к руководству клуба с просьбой позволить ему уйти.

«Все, чего я хочу — перейти туда, где я буду нужным и смогу играть», — написал футболист на своей странице в Instagram, обращаясь к руководству клуба.

Пост игрока "Арсенала" в Instagram. Фото Instagram
Пост игрока «Арсенала» в Instagram. Фото Instagram

Мэйтланд-Найлс является воспитанником «Арсенала». В текущем сезоне АПЛ 24-летний хавбек провел на поле только 19 минут.

Ранее появилась информация, что на игрока претендует «Эвертон».

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Иван Шитик все материалы автора

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