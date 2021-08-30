Полузащитник «Арсенала»: «Все, чего я хочу — перейти туда, где я буду нужным»
18:26
Полузащитник «Арсенала» Энсли Мэйтланд-Найлс обратился к руководству клуба с просьбой позволить ему уйти.
«Все, чего я хочу — перейти туда, где я буду нужным и смогу играть», — написал футболист на своей странице в Instagram, обращаясь к руководству клуба.
Пост игрока «Арсенала» в Instagram. Фото Instagram
Мэйтланд-Найлс является воспитанником «Арсенала». В текущем сезоне АПЛ 24-летний хавбек провел на поле только 19 минут.
Ранее появилась информация, что на игрока претендует «Эвертон».
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