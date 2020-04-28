«Арсенал» может выкупить Себальоса у «Реала» за 43 миллиона фунтов

«Арсенал» может выкупить полузащитника «Реала» Дани Себальоса, сообщает Daily Express.

По информации источника, 23-летний испанец обойдется «канонирам» в 43 миллиона фунтов. Сообщается, что лондонский клуб заинтересован в том, чтобы приобрести футболиста.

В сезоне-2019/20 Себальос выступает за «Арсенал» на правах аренды. Он провел за «канониров» 24 матчах, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 28,8 миллиона фунтов.