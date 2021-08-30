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«Арсенал» хочет подписать Асенсио до закрытия трансефрного окна

16:12
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Нападающий «Реала» Марко Асенсио входит в сферу интересов «Арсенала», сообщает Football London. Видеть игрока в своей команде очень хочет главный тренер «канониров» Микель Артета. «Пушкари» попытаются заполучить футболиста под закрытие трансферного окна.

У испанца остается два года по контракту с «бланкос» и к тому же он получает мало игрового времени. В текущем сезоне ла лиги 25-летний вингер провел на поле суммарно 57 минут в трех матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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