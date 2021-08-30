«Лидс» хочет купить Дэниэла Джеймса у «Манчестер Юнайтед»

«Лидс» намерен купить нападающего Дэниэла Джеймса у «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна. Клубы ведут активные переговоры, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Его игровое время может сильно сократиться в связи с переходом в «МЮ» нападающего Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне 23-летний валлиец провел в АПЛ 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.