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«Лидс» хочет купить Дэниэла Джеймса у «Манчестер Юнайтед»

15:41
Дэниэл Джеймс. Фото Instagram
Дэниэл Джеймс. Фото Instagram
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«Лидс» намерен купить нападающего Дэниэла Джеймса у «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна. Клубы ведут активные переговоры, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Его игровое время может сильно сократиться в связи с переходом в «МЮ» нападающего Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне 23-летний валлиец провел в АПЛ 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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