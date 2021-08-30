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Кавани хочет остаться в Англии во время перерыва на международные матчи

16:56
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани намерен остаться в Англии во время отборочных матчей на чемпионат мира 2022 года, сообщает пресс-служба клуба.

34-летний футболист должен был присоединиться к сборной Уругвая перед предстоящими отборочными играми против Перу, Боливии и Эквадора. Однако руководство национальной команды отозвало вызов футболиста в сборную.

Уругвай — одна из нескольких стран Южной Америки, которая включена в «красный список» правительства Великобритании. Это значит, что путешествующим игрокам придется отбыть 10 дней в изоляции по возвращении из других стран.

В текущем сезоне АПЛ Кавани вышел на поле в составе «МЮ» в одном матче, однако нападающий не смог отличиться результативными действиями.

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