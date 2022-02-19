«Арсеналу» дома победил «Брентфорд»

«Арсенал» одержал победу над «Брентфордом» (2:1) в матче 26-го тура АПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

В составе лондонской команды забитыми мячами отметились Эмиль Скит-Роу и Букайо Сака. У гостей единственный мяч забил Кристиан Нергор.

В другой игре 26-го тура «Астон Вилла» дома проиграла «Уотфорду» со счетом 0:1.

Таким образом, «Арсенал» набрал 42 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Брентфорд» с 24 баллами остался на 14-й позиции. «Астон Вилла» с 27 очками занимает 12-ю строчку, «Уотфорду» с 15 баллами — 20-ю строчку.